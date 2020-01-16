16.01.2020, 22:05
В России арестовали спонсора террористов ИГИЛа
ИА «Ореанда-Новости». В России был арестован спонсор террористов ИГИЛа, который проживал в Воронежской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Спонсором являлся мужчина 29 лет, уроженец Дагестана. Он перечислял денежные средства участнику международной террористической организации ИГИЛ, которая запрещена на территории России. В общей сложности за 8 месяцев 2018 года он перечислил 2,5 тысячи долларов или 163 тысячи рублей.
Мужчина был приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима решением второго Западного окружного военного суда Москвы в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России за финансирование терроризма.
Спонсором являлся мужчина 29 лет, уроженец Дагестана. Он перечислял денежные средства участнику международной террористической организации ИГИЛ, которая запрещена на территории России. В общей сложности за 8 месяцев 2018 года он перечислил 2,5 тысячи долларов или 163 тысячи рублей.
Мужчина был приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима решением второго Западного окружного военного суда Москвы в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России за финансирование терроризма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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