Спонсором являлся мужчина 29 лет, уроженец Дагестана. Он перечислял денежные средства участнику международной террористической организации ИГИЛ, которая запрещена на территории России.Мужчина был приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима решением второго Западного окружного военного суда Москвы в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России за финансирование терроризма.