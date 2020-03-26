26.03.2020, 17:05
В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина
ИА «Ореанда-Новости». Российские правоохранители привлекли к ответственности свыше 500 человек за нарушение карантинного режима, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверяют, как соблюдается карантин. Особое внимание уделяют гражданам, которые приехали из-за границы.
Всего проверки проводят около 10 тысяч сотрудников полиции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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