ИА «Ореанда-Новости». Российские правоохранители привлекли к ответственности свыше 500 человек за нарушение карантинного режима, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверяют, как соблюдается карантин. Особое внимание уделяют гражданам, которые приехали из-за границы.



Всего проверки проводят около 10 тысяч сотрудников полиции.