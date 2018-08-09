ИА «Ореанда-Новости». В Российской Федерации ведется разработка автоматизированного робота-танка, который будет неуязвим для противотанковых гранатометов и мин.

Государственная корпорация «Уралвагонзавод», которая и занимается робототехническим комплексом, сообщает, что за основу для разработки будет взят существующий танк Т-72Б3.

По сообщению министра обороны Российской Федерации, уже было выбрано рабочее название проекта – «Штурм». Согласно официальным документам, основная цель, которую преследуют разработчики, обозначена, как снижение человеческих потерь в условиях ведения городского боя. Массив войск пополнят сразу несколько боевых машин нового типа. Разработчики уже представили 3D модель проекта и продемонстрировали виртуальную схему движения транспорта.

Сотрудники «Уралвагонзавода» утверждают, что, несмотря на большой вес машины и высокую защиту из-за толстого пуленепробиваемого слоя, танк будет иметь достаточно высокую маневренность для ведения военных действий. Также сообщается, что прямое попадание из РПГ, противотанкового гранатомета, или минный подрыв не будут страшны машине нового образца.

Министр обороны Российской Федерации также отметил, что робот-танк будет обучен стрельбе по живым мишеням, находящимся в радиусе 360 градусов, при этом не повредив близлежащие постройки. Робототехнический комплекс «Штурм» получит систему поражения по заранее определенным целям. Данное оснащение призвано помочь ведению боя в неудобных условиях окружающей среды. Речь идет о искусственно созданных дымовых завесах, проливных дождях и метелях.

Проект роботизации также включает в себя создание систем управления движении и систем управления огнем, которые будут соединены с центром управления машины защищенными каналами связи.

По словам разработчиков из «Уралвагонзавода», проект «Штурм» призван обеспечить роботизированным оснащением не только танки Т-72Б3, но и другие бронемашины разных образцов, находящиеся под контролем сухопутных войск российской Федерации. Для начала проекта были выбраны танки типа Т-72 из-за того, что в свое время их было произведено довольно большое количество. Поэтому их роботизация может обойтись относительно дешево для бюджета страны.

Напомним, что сами танки Т-72Б3 стоят почти сотню миллионов рублей. О стоимости проекта «Штурм» пока не дано официальных комментариев.