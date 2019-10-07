ИА «Ореанда-Новости». Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Власти планируют введение жилья приблизительно в 80 млн квадратных метров. За последние девять месяцев этого года в эксплуатацию уже было введение более 40 миллионов квадратных метров жилой площади. Об этом сообщал глава Министерства строительства Владимир Якушев. Показатели рекомендовалось изменить в трёхлетний срок (с 2019-го по 2021-й год).

Эти цифры практически на 8% превышают результат предыдущего года.

В 2018 году президент РФ поставил перед российским правительством задачу увеличения объёма жилищного строительства к 2024 году. Он задал планку в 120 миллионов квадратных метров.