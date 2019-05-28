, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Сервис поможет выявить опасные участки дорог, предупредить о них водителей и разработать план по снижению риска аварий. Анализировать состояние на трассах будут с помощью обработки данных о ДТП и выявлении характерных признаков дорожной обстановки.

«Сейчас под аварийно опасным участком понимается территория дороги, не превышающая 1 тыс. м, на которой произошло большое количество ДТП в течение года. Это причиняет колоссальный ущерб водителям, экономике, госорганам», — отметил представитель «Автонет».

Сервис поможет определить аварийный участок дороги с помощью искусственного интеллекта. Сбор данных будет производиться с телематических платформ автомобилей. При этом необязательно должно случиться ДТП: достаточно экстренного срабатывания ABS или применения резкого торможения. Также данные планируют получать из системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Напомним, ранее в мае сообщалось, что в РФ заработает сервис по выявлению лишенных прав автомобилистов. Новый сервис перспективной платформы «Автодата» поможет выявлять людей, продолжающих управлять автомобилями даже после лишения прав. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

«Бывает, что многих автолюбителей не останавливают месяцами и годами. Удостоверение отобрали, а он продолжает ездить. Сервис позволит найти нарушителя и обратить на него внимание сотрудников МВД», — заявил Ярослав Федосеев. Отмечается, что информация о нарушителях будет формироваться на основе данных операторов телематических и сервисных платформ, с камер фото- и видеофиксации, а также на основе данных ГИБДД об административных нарушениях.

По словам Ярослава Федосеева, анализируя эти данные, можно будет определить номера автомобилей, владельцы которых лишены водительских прав. Далее по координатам машин будет установлено их местоположение.