17.02.2020, 10:19
В России были наказаны все сотрудники Росгвардии, нарушившие права митингующих
ИА «Ореанда-Новости». В России были наказаны все сотрудники Росгвардии, нарушившие права митингующих. Об этом сообщили в руководстве Росгвардии и МВД.
По словам главы комитета Совета Федерации Виктора Бондарева, в отношении всех сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в действиях по прекращению беспорядков в Москве в июле и августе 2019 года и нарушили свои полномочия, были проведены внутренние расследования. На тех, кто нарушил нормы прав и свобод человека, были заведены уголовные дела. Если действия росгвардейцев не нарушали законодательных норм, но вышли из установленных рамок, то на таких сотрудников были наложены устные выговоры и наказания.
Бондарев отметил, что много работников было уволено из правоохранительных органов из-за противоправных действий в конце прошлого года.
По словам главы комитета Совета Федерации Виктора Бондарева, в отношении всех сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в действиях по прекращению беспорядков в Москве в июле и августе 2019 года и нарушили свои полномочия, были проведены внутренние расследования. На тех, кто нарушил нормы прав и свобод человека, были заведены уголовные дела. Если действия росгвардейцев не нарушали законодательных норм, но вышли из установленных рамок, то на таких сотрудников были наложены устные выговоры и наказания.
Бондарев отметил, что много работников было уволено из правоохранительных органов из-за противоправных действий в конце прошлого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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