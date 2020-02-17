Об этом сообщили в руководстве Росгвардии и МВД.По словам главы комитета Совета Федерации Виктора Бондарева, в отношении всех сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в действиях по прекращению беспорядков в Москве в июле и августе 2019 года и нарушили свои полномочия, были проведены внутренние расследования.Бондарев отметил, что много работников было уволено из правоохранительных органов из-за противоправных действий в конце прошлого года.