13.01.2020, 16:15
В России были отменены 1259 нормативных документов
ИА «Ореанда-Новости». С 1 января 2020 года в России были отменены 1259 нормативных документов, принятых в период с 1917 по 1991 года.
Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Отмена устаревших нормативно-правовых актов связана с механизмом «регуляторной гильотины», которая основана на устранении противоречий между законодательными актами РСФСР и РФ.
По словам Дмитрия Медведева, планируется отменить ещё около 3600 советских нормативных актов. Соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.
Стоит отметить, что Минюст России также подготовил список законов, которые, по их мнению, необходимо признать утратившими силу.
Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Отмена устаревших нормативно-правовых актов связана с механизмом «регуляторной гильотины», которая основана на устранении противоречий между законодательными актами РСФСР и РФ.
По словам Дмитрия Медведева, планируется отменить ещё около 3600 советских нормативных актов. Соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.
Стоит отметить, что Минюст России также подготовил список законов, которые, по их мнению, необходимо признать утратившими силу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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