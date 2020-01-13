Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Отмена устаревших нормативно-правовых актов связана с механизмом «регуляторной гильотины», которая основана на устранении противоречий между законодательными актами РСФСР и РФ.Соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.Стоит отметить, что Минюст России также подготовил список законов, которые, по их мнению, необходимо признать утратившими силу.