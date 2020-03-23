23.03.2020, 12:45
В России дали рекомендации профилактики коронавируса для пожилых
ИА «Ореанда-Новости». Миндравом опубликованы рекомендации по профилактике коронавируса для россиян, входящих в старшую возрастную категорию, рассказывает агентство РИА Новости.
В министерстве заявили, что люди, которые старше шестидесяти лет, наиболее подвержены развитию осложнений при наличии коронавирусной инфекции.
Эксперты посоветовали людям пожилого возраста не покидать дом без крайней необходимости. Также им рекомендуют не совершать поездки на общественном транспорте и не осуществлять плановых визитов в медицинские учреждения. При этом необходимо продолжать выполнять врачебные рекомендации по лечению хронических заболеваний, которые у них уже имеются.
Если у кого-то из близких и родственников, находящихся рядом, имеются симптомы заболевания (кашель, температура), необходимо воздержаться от личных контактов. Также пожилым людям советуют не контактировать с теми, кто прибыл недавно из-за границы.
В министерстве заявили, что люди, которые старше шестидесяти лет, наиболее подвержены развитию осложнений при наличии коронавирусной инфекции.
Эксперты посоветовали людям пожилого возраста не покидать дом без крайней необходимости. Также им рекомендуют не совершать поездки на общественном транспорте и не осуществлять плановых визитов в медицинские учреждения. При этом необходимо продолжать выполнять врачебные рекомендации по лечению хронических заболеваний, которые у них уже имеются.
Если у кого-то из близких и родственников, находящихся рядом, имеются симптомы заболевания (кашель, температура), необходимо воздержаться от личных контактов. Также пожилым людям советуют не контактировать с теми, кто прибыл недавно из-за границы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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