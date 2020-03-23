В министерстве заявили, что люди, которые старше шестидесяти лет, наиболее подвержены развитию осложнений при наличии коронавирусной инфекции.При этом необходимо продолжать выполнять врачебные рекомендации по лечению хронических заболеваний, которые у них уже имеются.Если у кого-то из близких и родственников, находящихся рядом, имеются симптомы заболевания (кашель, температура), необходимо воздержаться от личных контактов. Также пожилым людям советуют не контактировать с теми, кто прибыл недавно из-за границы.