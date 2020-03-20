ИА «Ореанда-Новости». Ещё четыре человека выписали из больницы Москвы после выздоровления от коронавируса. Об этом рассказала глава оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице России Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что ещё четыре пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, прошли повторные тесты. Результаты исследований подтвердили отсутствие у них заболевания.

Сообщается, что пациенты чувствуют себя хорошо, у них не зафиксировано никаких симптомов болезни.

Всего на данный момент в России подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 человек полностью излечились и были выписаны из больниц.