ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСБ задержали исламистов, готовивших свержение власти.



Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудникам ведомства удалось задержать девять участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В число задержанных вошли два главаря группировки.

Спецоперация прошла в нескольких регионах одновременно.

По информации службы пойманные исламисты занимались тем, что готовились к государственному перевороту. Они создавали закрытые террористические структуры, искали деньги, вербовали новых членов, распространяя свою идеологию. Задержанные действовали на основе своей собственной доктрины и идее создания всемирного халифата.

В планы группировки входило свержение светского общества и ликвидация существующей власти.

В ходе операции у задержанных были изъяты различные пропагандистские материалы, информационные носители и средства связи.