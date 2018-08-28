



По подсчётам спасателей общая площадь лесных пожаров составляет 700 гектаров.



ИА «Ореанда-Новости» . В российских регионах продолжают бушевать лесные пожары. Почти все возгорания взяты под контроль специалистами лесопожарной охраны. Самое большое количество очагов возгорания зафиксировано в Красноярском регионе.

Представители Федерального учреждения «Авиалесоохрана» сообщают, что за последние сутки работы по активному тушению пожаров осуществлялись на территории площадью 534 гектара.



Спасатели работали в Красноярском крае, Псковской области, Вологодской области, Владимирской области и Республике Крым. В операциях приняли участие 516 огнеборцев, 42 самолёта и 136 единиц наземной техники.





На сегодняшний день на труднодоступных территориях формированиями лесопожарной охраны и с помощью космического мониторинга контролируются 64 пожара в Якутии, Красноярском крае, Хабаровском крае и Магаданской области. Сейчас работы по тушению пожаров на данных территориях остановлены, т.к. эти возгорания не несут ущерб населённым территориям и экономической инфраструктуре регионов, а затраты на операции по их тушению во многом превышают прогнозируемый вред.





Специальные службы сообщают, что самое большое число возгораний зафиксировано в Красноярском крае – там пожарами охвачена территория площадью 200 гектаров. Сейчас в данном регионе введён режим чрезвычайной ситуации.





Представители красноярского лесопожарного центра сообщают, что число пожаров в регионе постепенно снижается - за последние сутки было ликвидировано 8 пожаров на территориях Северо-Енисейского, Эвенкийского, Дзержинского и Абанского районах. Наряду с природным фактором не малую роль в возникновении очагов возгорания сыграл и человек – люди разводят костры и сжигают сухую траву в зонах сельхозназначения, что делать категорически запрещается.





В зонах контролируемых лесных пожаров борются с огнём тысяча сотрудников специальных служб, в работе также задействовано более 200 единиц техники и 40 воздушных судов.





За последнюю неделю спасатели лесопожарной охраны ликвидировали 191 лесной пожар. Основными причинами возгораний сотрудники лесопожарной охраны называют грозовую деятельность и деятельность человека.





Особый противопожарный режим действует сегодня в 43 регионах страны.