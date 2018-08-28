28.08.2018, 10:03
В России горит лес: пожарами охвачена территория в 700 гектаров
ИА «Ореанда-Новости». В российских регионах продолжают бушевать лесные пожары. Почти все возгорания взяты под контроль специалистами лесопожарной охраны. Самое большое количество очагов возгорания зафиксировано в Красноярском регионе.
По подсчётам спасателей общая площадь лесных пожаров составляет 700 гектаров.
По подсчётам спасателей общая площадь лесных пожаров составляет 700 гектаров.
Представители Федерального учреждения «Авиалесоохрана» сообщают, что за последние сутки работы по активному тушению пожаров осуществлялись на территории площадью 534 гектара.
Спасатели работали в Красноярском крае, Псковской области, Вологодской области, Владимирской области и Республике Крым. В операциях приняли участие 516 огнеборцев, 42 самолёта и 136 единиц наземной техники.
Спасатели работали в Красноярском крае, Псковской области, Вологодской области, Владимирской области и Республике Крым. В операциях приняли участие 516 огнеборцев, 42 самолёта и 136 единиц наземной техники.
На сегодняшний день на труднодоступных территориях формированиями лесопожарной охраны и с помощью космического мониторинга контролируются 64 пожара в Якутии, Красноярском крае, Хабаровском крае и Магаданской области. Сейчас работы по тушению пожаров на данных территориях остановлены, т.к. эти возгорания не несут ущерб населённым территориям и экономической инфраструктуре регионов, а затраты на операции по их тушению во многом превышают прогнозируемый вред.
Специальные службы сообщают, что самое большое число возгораний зафиксировано в Красноярском крае – там пожарами охвачена территория площадью 200 гектаров. Сейчас в данном регионе введён режим чрезвычайной ситуации.
Представители красноярского лесопожарного центра сообщают, что число пожаров в регионе постепенно снижается - за последние сутки было ликвидировано 8 пожаров на территориях Северо-Енисейского, Эвенкийского, Дзержинского и Абанского районах. Наряду с природным фактором не малую роль в возникновении очагов возгорания сыграл и человек – люди разводят костры и сжигают сухую траву в зонах сельхозназначения, что делать категорически запрещается.
В зонах контролируемых лесных пожаров борются с огнём тысяча сотрудников специальных служб, в работе также задействовано более 200 единиц техники и 40 воздушных судов.
За последнюю неделю спасатели лесопожарной охраны ликвидировали 191 лесной пожар. Основными причинами возгораний сотрудники лесопожарной охраны называют грозовую деятельность и деятельность человека.
Особый противопожарный режим действует сегодня в 43 регионах страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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