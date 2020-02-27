ИА «Ореанда-Новости». Глава законодательной рабочей группы Национальной технологической инициативы «Аэронет» Сергей Жуков рассказал, что в России создают аналог ОСАГО для владельцев дронов, то есть ввести обязательное страхование ответственности, пишут «Известия».



Жуков сообщил, что соответствующий документ до конца апреля будет передан в Минтранс. В марте инициативу обсудят со страховщиками, производителями и эксплуатантами беспилотников.



Новые правила могут коснуться всех дронов, которые тяжелее нескольких килограммов, в том числе и бытовых квадрокоптеров.