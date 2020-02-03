03.02.2020, 17:21
В России хотят изменить коды регионов в автономерах
ИА «Ореанда-Новости». В России хотят изменить список разрешённых кодов регионов, которые указываются на автомобильных номерах, сообщает издательство «Коммерсантъ».
МВД предлагает ввести новые комбинации в региональные коды. В настоящее время трёхзначные коды могут начинаться только с «1» или «7». Это вводит ограничение в возможном числе допускаемых комбинаций госзнаков.
В проекте нового закона предусматривается выдача госавтономеров с кодами «497» и «999» для Москвы, «278» и «787» для Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что в 2007 году выдвигалось предложение о внесении изменения в действующий ГОСТ, которое включало в себя добавление дополнительного символа в госзнаке. Но МВД отклонило данное предложение.
МВД предлагает ввести новые комбинации в региональные коды. В настоящее время трёхзначные коды могут начинаться только с «1» или «7». Это вводит ограничение в возможном числе допускаемых комбинаций госзнаков.
В проекте нового закона предусматривается выдача госавтономеров с кодами «497» и «999» для Москвы, «278» и «787» для Санкт-Петербурга.
Стоит отметить, что в 2007 году выдвигалось предложение о внесении изменения в действующий ГОСТ, которое включало в себя добавление дополнительного символа в госзнаке. Но МВД отклонило данное предложение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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