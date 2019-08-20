ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин внёс в Думу новую версию закона о работе ломбардов в стране, пишет «Интерфакс».



Так, правительство предлагает ввести ограничения по размеру предельного займа, в десять раз увеличить минимальную стоимость вещи, которую собираются продать на торгах. Кабмин также предлагает обязать ломбарды пройти перерегистрацию в Центробанке по новым правилам.



Кроме того, время работы ломбардов предлагается увеличить на три часа – до 23:00. Тогда как сегодня эти заведения могут работать с 8:00 до 20:00.