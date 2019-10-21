21.10.2019, 21:42
В России хотят изменить правила расчёта платы за мусор
ИА «Ореанда-Новости». В Правительство России поступило предложение изменить правила расчёта платы за мусор для семей с детьми, сообщает издательство «Известия».
Главой общественной организации «Деловая Россия» Владимиром Якушевым было отправлено письмо в Правительство России с предложением внести в законодательство льготу на вывод мусора для детей. Если в семье есть ребёнок до 3 лет, Якушев предлагает не начислять плату за мусор в отношении него. Для дошкольников можно предусмотреть льготу.
После рассмотрения письма Минтруд сообщил, что можно предусматривать льготы по расчёту по вывозу мусора только после формирования полноценной инфраструктуры по данному вопросу. Сейчас об этом ещё рано задумываться.
Главой общественной организации «Деловая Россия» Владимиром Якушевым было отправлено письмо в Правительство России с предложением внести в законодательство льготу на вывод мусора для детей. Если в семье есть ребёнок до 3 лет, Якушев предлагает не начислять плату за мусор в отношении него. Для дошкольников можно предусмотреть льготу.
После рассмотрения письма Минтруд сообщил, что можно предусматривать льготы по расчёту по вывозу мусора только после формирования полноценной инфраструктуры по данному вопросу. Сейчас об этом ещё рано задумываться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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