Главой общественной организации «Деловая Россия» Владимиром Якушевым было отправлено письмо в Правительство России с предложением внести в законодательство льготу на вывод мусора для детей.После рассмотрения письма Минтруд сообщил, чтопо данному вопросу. Сейчас об этом ещё рано задумываться.



