В большинстве таких домов в настоящий момент не хватает мест.

Обновлению и пересмотру подлежат нормы, правила и стандарты, которые действуют в отношении строительства домов для людей преклонного возраста. Эксперты утверждают, что в настоящее время во многих таких домах невозможно разместить всех желающих – не хватает мест. Большая часть домов была построена ещё во времена правления советской власти, поэтому условия, которые сложились там, не могут отвечать современным требованиям.

Для того, чтобы приступить к разработке новых правил, необходимо провести конкурс на лучший проект по строительству домов для престарелых. Основным требованием является наличие в таких домах мест, рассчитанных на сто пятьдесят человек. Согласно новым правилам, все строящиеся объекты должны соответствовать всем современным требованиям, особенное внимание будет уделено стандартам строительства, связанными с питанием людей. В целом, основной упор необходимо сделать в создании комфортных условий для пребывания в таких домах престарелых людей. Для того, чтобы разместить отдельно одного человека, то необходимо заложить в проекте площадь помещения не менее двенадцати квадратных метров. При двухместном размещении площадь увеличивается ещё на шесть квадратных метров.



В настоящее время на территории России существует около двухсот восьмидесяти тысяч мест, которые находятся в домах престарелых. Специалисты считают, что таких мест должно быть в два раза больше – до шестисот тридцати тысяч. По прогнозам экспертов, через десять лет этот показатель может дорасти до одного миллиона. Что касается финансовой составляющей проекта, то ряд специалистов видит в этом строительстве частный капитал в виде инвестиций.