ИА «Ореанда-Новости» Кабмин поддержал проект закона об ограничении использования кальянов и вейпов.

С такой инициативой выступила группа сенаторов.

Необходимость законопроекта вызвана популярностью электронных испарителей среди несовершеннолетних.

Авторы инициативы предлагают запретить продажу таких устройств лицам, не достигшим 18 лет. Кроме того, недопустимо будет вовлекать несовершеннолетних в процесс курения вейпов и кальянов.

Сенаторы также рассчитывают ввести запрет на использование и продажу кальянов и электронных сигарет на определённых территориях. На сегодняшний день аналогичный запрет действует в отношении табачных изделий.