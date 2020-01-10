10.01.2020, 18:18
В России предлагают писать слово «ветеран» с большой буквы
ИА «Ореанда-Новости». Глава Минпросвещения России Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы, пишут «Известия».
Ранее ученик тверской школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» с большой буквы в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны».
Министр отметила, что идея ей понравилась. Она предложила дать этому начинанию «дальнейший ход».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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