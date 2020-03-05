05.03.2020, 08:38
В России хотят выравнять тарифы на электроэнергию
ИА «Ореанда-Новости». В первой половине следующего года в РФ могут принять единую госполитику формирования тарифов на электроэнергию. Об этом заявлено в материале газеты "Известия", которая ссылается на информацию от Совета Федерации.
С данным предложением выступила Валентина Матвиенко, спикер Совфеда. В публикации заявлено, что речь идёт о выравнивании расценок в регионах как минимум до средних по России 3,4 рублей за киловатт-час. При этом утверждается, что не случится повышения стоимости электроэнергии в регионах, где тарифы меньше данного значения.
В Софете Федерации считают, что предложение поможет снизить цены в убыточных субъектах на 50 %. На то, чтобы реализовать инициативу, планируется потратить средства из государственного субсидирования.
С данным предложением выступила Валентина Матвиенко, спикер Совфеда. В публикации заявлено, что речь идёт о выравнивании расценок в регионах как минимум до средних по России 3,4 рублей за киловатт-час. При этом утверждается, что не случится повышения стоимости электроэнергии в регионах, где тарифы меньше данного значения.
В Софете Федерации считают, что предложение поможет снизить цены в убыточных субъектах на 50 %. На то, чтобы реализовать инициативу, планируется потратить средства из государственного субсидирования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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