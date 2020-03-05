. Об этом заявлено в материале газеты "Известия", которая ссылается на информацию от Совета Федерации.С данным предложением выступила Валентина Матвиенко, спикер Совфеда. В публикации заявлено, что. При этом утверждается, что не случится повышения стоимости электроэнергии в регионах, где тарифы меньше данного значения.В Софете Федерации считают, что предложение поможет снизить цены в убыточных субъектах на 50 %. На то, чтобы реализовать инициативу, планируется потратить средства из государственного субсидирования.