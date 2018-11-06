06.11.2018, 18:05
В России хотят закрыть каждый второй алкогольный магазин
ИА «Ореанда-Новости». В стране предлагают ввести лимит точек по продаже алкоголя и табака в зависимости от численности населения региона и его размеров. Это значит, что число алкомагазинов может уменьшиться примерно в 2,5 раза.
Такое предложение высказал Экспертный совет при правительстве России в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья», который является частью национального проекта «Демография». С его помощью планируется повысить продолжительность жизни россиян – к 2030 году до 80 лет. Именно для этого и хотят сократить количество магазинов с алкоголем и табаком.
Сейчас на 100 тысяч человек приходится около 120 точек со спиртным. Эксперты предлагают оставить только 50 магазинов на такое количество людей. Таким образом, если предложение будет одобрено, закрыть придется примерно каждый второй алкомагазин.
Кроме того, в Экспертном совете предлагают повысить и акцизы на табак и алкоголь. Это значит, что цена на эти продукты также вырастет. Авторы документа выступили с предложением расширить список мест, в которых нельзя курить. Так, предлагается запретить курение в подземных переходах и коммунальных квартирах. При этом ограничения будут действовать и для электронных сигарет тоже. Документ уже направили министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. Авторы подчеркнули, что алкоголь и сигареты являются основным источником смертности.
Отмечается, что ограничение продаж табака и спиртных напитков это ввели в странах Скандинавии, в некоторых штатах США и в Австралии. В результате запрета там не только уменьшился объем потребления табачных изделий и спиртного, но и стало меньше подростковых преступлений и аварий на дорогах. Однако некоторые эксперты говорят о том, что в России такой запрет может привести к увеличению продаж контрафактного алкоголя, что еще хуже отразиться на здоровье россиян.
При этом Всемирная организация здравоохранения ранее заявляла о том, что в России снизился уровень потребления спиртного. Сейчас Россия занимает 14 место в Европе по объемам употребления алкоголя – в год на одного человека приходится 11,7 литров абсолютного алкоголя. Лидера в Европе стали Молдова, Литва и Чехия.
Такое предложение высказал Экспертный совет при правительстве России в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья», который является частью национального проекта «Демография». С его помощью планируется повысить продолжительность жизни россиян – к 2030 году до 80 лет. Именно для этого и хотят сократить количество магазинов с алкоголем и табаком.
Сейчас на 100 тысяч человек приходится около 120 точек со спиртным. Эксперты предлагают оставить только 50 магазинов на такое количество людей. Таким образом, если предложение будет одобрено, закрыть придется примерно каждый второй алкомагазин.
Кроме того, в Экспертном совете предлагают повысить и акцизы на табак и алкоголь. Это значит, что цена на эти продукты также вырастет. Авторы документа выступили с предложением расширить список мест, в которых нельзя курить. Так, предлагается запретить курение в подземных переходах и коммунальных квартирах. При этом ограничения будут действовать и для электронных сигарет тоже. Документ уже направили министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. Авторы подчеркнули, что алкоголь и сигареты являются основным источником смертности.
Отмечается, что ограничение продаж табака и спиртных напитков это ввели в странах Скандинавии, в некоторых штатах США и в Австралии. В результате запрета там не только уменьшился объем потребления табачных изделий и спиртного, но и стало меньше подростковых преступлений и аварий на дорогах. Однако некоторые эксперты говорят о том, что в России такой запрет может привести к увеличению продаж контрафактного алкоголя, что еще хуже отразиться на здоровье россиян.
При этом Всемирная организация здравоохранения ранее заявляла о том, что в России снизился уровень потребления спиртного. Сейчас Россия занимает 14 место в Европе по объемам употребления алкоголя – в год на одного человека приходится 11,7 литров абсолютного алкоголя. Лидера в Европе стали Молдова, Литва и Чехия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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