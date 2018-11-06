Такое предложение высказал Экспертный совет при правительстве России в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья», который является частью национального проекта «Демография». С его помощью планируется повысить продолжительность жизни россиян – к 2030 году до 80 лет. Именно для этого и хотят сократить количество магазинов с алкоголем и табаком.. Таким образом, если предложение будет одобрено, закрыть придется примерно каждый второй алкомагазин.Кроме того, в Экспертном совете. Авторы документа выступили с предложением расширить список мест, в которых нельзя курить. Так, предлагается запретить курение в подземных переходах и коммунальных квартирах. При этом ограничения будут действовать и для электронных сигарет тоже. Документ уже направили министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. Авторы подчеркнули, что алкоголь и сигареты являются основным источником смертности.Отмечается, чтоВ результате запрета там не только уменьшился объем потребления табачных изделий и спиртного, но и стало меньше подростковых преступлений и аварий на дорогах. Однако некоторые эксперты говорят о том, что в России такой запрет может привести к увеличению продаж контрафактного алкоголя, что еще хуже отразиться на здоровье россиян.При этом Всемирная организация здравоохранения ранее заявляла о том, что в России снизился уровень потребления спиртного. Сейчас Россия занимает 14 место в Европе по объемам употребления алкоголя – в год на одного человека приходится 11,7 литров абсолютного алкоголя. Лидера в Европе стали Молдова, Литва и Чехия.