18.02.2020, 16:03
В России хотят запретит отключать услуги ЖКХ должникам
ИА «Ореанда-Новости». В России хотят запретит отключать жилищно-коммунальные услуги должникам. Данное изменение планируется внести в Жилищный кодекс России.
Нововведение коснётся только тех должников, которые проживают в многоквартирных домах. Запрет хотят ввести из-за того, что при отключении услуг ЖКХ у должников, страдают добропорядочные плательщики.
Кроме этого, отключение жилищно-коммунальные услуги приводит к тому, что семьям должников приходиться жить в холоде. По мнению депутатов комитета Государственной думы по ЖКХ, подобные кардинальные меры должны быть отменены.
Нововведение коснётся только тех должников, которые проживают в многоквартирных домах. Запрет хотят ввести из-за того, что при отключении услуг ЖКХ у должников, страдают добропорядочные плательщики.
Кроме этого, отключение жилищно-коммунальные услуги приводит к тому, что семьям должников приходиться жить в холоде. По мнению депутатов комитета Государственной думы по ЖКХ, подобные кардинальные меры должны быть отменены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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