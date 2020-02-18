



Данное изменение планируется внести в Жилищный кодекс России.Нововведение коснётся только тех должников, которые проживают в многоквартирных домах. Запрет хотят ввести из-за того, что при отключении услуг ЖКХ у должников, страдают добропорядочные плательщики.Кроме этого, отключение жилищно-коммунальные услуги приводит к тому, что семьям должников приходиться жить в холоде.