Законопроект был внесён на рассмотрение в Государственную дума России в пятницу, 29 ноября.Это связано с тем, что в действующем законе указан запрет на взыскание долгов с сумм социального страхования, а про социальные пенсии не оговорено. А Конситуция России приравнивает социальные пенсии к социальному обеспечению россиян.Проект позволит исключить неточность в нормативно-правовых документах.