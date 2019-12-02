ИА «Ореанда-Новости»В России планируют ввести запрет на взыскания долгов со страховой части пенсии, сообщает издание «ИНТЕРФАКС».

Законопроект был внесён на рассмотрение в Государственную дума России в пятницу, 29 ноября. Минэкономразвитие предложило изменить некоторые нормы закона «Об исполнительном производстве» в части взыскание задолженности с пенсионных выплат.

По мнению авторов, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» имеет разногласия с Конституцией РФ. Это связано с тем, что в действующем законе указан запрет на взыскание долгов с сумм социального страхования, а про социальные пенсии не оговорено. А Конситуция России приравнивает социальные пенсии к социальному обеспечению россиян. 

Проект позволит исключить неточность в нормативно-правовых документах.   