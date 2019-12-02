02.12.2019, 21:57
В России хотят защитить пенсионные выплаты от кредиторов
ИА «Ореанда-Новости». В России планируют ввести запрет на взыскания долгов со страховой части пенсии, сообщает издание «ИНТЕРФАКС».
Законопроект был внесён на рассмотрение в Государственную дума России в пятницу, 29 ноября. Минэкономразвитие предложило изменить некоторые нормы закона «Об исполнительном производстве» в части взыскание задолженности с пенсионных выплат.
По мнению авторов, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» имеет разногласия с Конституцией РФ. Это связано с тем, что в действующем законе указан запрет на взыскание долгов с сумм социального страхования, а про социальные пенсии не оговорено. А Конситуция России приравнивает социальные пенсии к социальному обеспечению россиян.
Проект позволит исключить неточность в нормативно-правовых документах.
Законопроект был внесён на рассмотрение в Государственную дума России в пятницу, 29 ноября. Минэкономразвитие предложило изменить некоторые нормы закона «Об исполнительном производстве» в части взыскание задолженности с пенсионных выплат.
По мнению авторов, Федеральный закон «Об исполнительном производстве» имеет разногласия с Конституцией РФ. Это связано с тем, что в действующем законе указан запрет на взыскание долгов с сумм социального страхования, а про социальные пенсии не оговорено. А Конситуция России приравнивает социальные пенсии к социальному обеспечению россиян.
Проект позволит исключить неточность в нормативно-правовых документах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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