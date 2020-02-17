ИА «Ореанда-Новости». В обновлённую структуру российских поликлиник не вошли кабинеты доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики, стоматологии и кабинеты психологической помощи, пишет «Парламентская газета».



Так, теперь вместо психологов и стоматологов появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические.



При этом состав кабинетов специализированной помощи теперь будет зависеть от численности жителей, которые прикреплены к поликлинике.