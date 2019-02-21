ИА «Ореанда-Новости» В России увеличилось число природных катаклизмов, за прошлый год метеорологами было зафиксировано более тысячи опасных метеоявлений, что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава Росгидромета Максим Яковенко.

Он отметил, что такие явления связаны с тем, что на планете происходят процессы изменения климата. Яковенко подчеркнул, что увеличивается число опасных природных явлений. В 2018 году, по его словам, 465 метеоявлений причинили вред обществу и экономике.

Глава Росгидромета рассказал, что в прошлом году служба выпустили более 2 тысяч штормовых предупреждений. Почти все они - 95,3% оправдались, в прошлом же году это показатель составил 94%.

По экономике особо сильно ударили сильные осадки, шквалистый ветер и град. Как сообщил Яковенко, большую часть метеоявлений Росгидромет спрогнозировал заранее. Предупредить удалось 95,7% явлений. По словам главы службы, это наивысший показатель на последние 20 лет.

Яковенко отметил, что органам власти необходимо разработать стратегию, которая бы регламентировала правила реагирования на подобные опасные явления, так как, по его мнению, из-за отсутствия такой «модели реагирования» и происходят тяжёлые последствия природных катаклизмов.

В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По сообщению Гидрометцентра на Москву надвигается сильный ветер и метель.

Синоптики сообщают, что предупреждение действует на ближайшие 29 часов и может быть продлено. Ожидаются порывы северного ветра скоростью 6-11 метров в секунду.

В пятницу 22 февраля температура в Москве опустится до -12 градусов, холодный ветер усилится. На субботу, 23 февраля, синоптики прогнозируют днём 5-7 градусов мороза, и западный порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В столичных аэропортах из-за непогоды задержано более 40 рейсов.



