21.02.2020, 19:18
В России изменили норму о выдаче молока «за вредность»
ИА «Ореанда-Новости». Норма Трудового кодекса России о выдаче молока «за вредность» была изменена.
Постановление Совета министров СССР, которое вступило в действие в 1965 году, было отменено российским правительством. Стоит отметить, что норма о выплате компенсаций для сотрудников, работающих на вредных и опасных производствах, осталась сохранена в статье 222 ТК РФ. Но теперь она гласит о том, что работодатель имеет право выбирать, что представлять сотрудникам. Вместо молока могут выдаваться молочные продукты или денежная компенсация. Выбранный способ компенсации должен быть прописан в локальном нормативно-правовом документе предприятия.
Стоит отметить, что за невыполнение нормы статьи 222 Трудового кодекса России работодателя могут привлечь к ответственности в виде административного штрафа на сумму от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от того, на кого налагается штраф (должностное или юридическое лицо).
Постановление Совета министров СССР, которое вступило в действие в 1965 году, было отменено российским правительством. Стоит отметить, что норма о выплате компенсаций для сотрудников, работающих на вредных и опасных производствах, осталась сохранена в статье 222 ТК РФ. Но теперь она гласит о том, что работодатель имеет право выбирать, что представлять сотрудникам. Вместо молока могут выдаваться молочные продукты или денежная компенсация. Выбранный способ компенсации должен быть прописан в локальном нормативно-правовом документе предприятия.
Стоит отметить, что за невыполнение нормы статьи 222 Трудового кодекса России работодателя могут привлечь к ответственности в виде административного штрафа на сумму от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от того, на кого налагается штраф (должностное или юридическое лицо).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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