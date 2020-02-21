Постановление Совета министров СССР, которое вступило в действие в 1965 году, было отменено российским правительством. Стоит отметить, что норма о выплате компенсаций для сотрудников, работающих на вредных и опасных производствах, осталась сохранена в статье 222 ТК РФ. Но теперь она гласит о том, что работодатель имеет право выбирать, что представлять сотрудникам.Выбранный способ компенсации должен быть прописан в локальном нормативно-правовом документе предприятия.