02.01.2020, 19:11
В России изменились правила содержания домашних животных
ИА «Ореанда-Новости». В России изменились правила содержания домашних животных. Основная их часть вступила в силу ещё 2 года назад, дополнительные нормы начинают действовать с этого года.
С 2020 года запрещается выгул потенциально опасных собак без специального намордника. Полный список таких собак утверждён на законодательном уровне, который включает в себя питбульмастиф и джругие волко-собачьи гибриды. Также, российские кабмины утвердили перечень диких животных, которые запрещено держать дома (крокодилы, тигры, кобры и другие).
Кроме этого, с 2020 года запрещён отстрел бездомных животных, разрешена только стерилизация и вакцинация.
С 2020 года запрещается выгул потенциально опасных собак без специального намордника. Полный список таких собак утверждён на законодательном уровне, который включает в себя питбульмастиф и джругие волко-собачьи гибриды. Также, российские кабмины утвердили перечень диких животных, которые запрещено держать дома (крокодилы, тигры, кобры и другие).
Кроме этого, с 2020 года запрещён отстрел бездомных животных, разрешена только стерилизация и вакцинация.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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