Основная их часть вступила в силу ещё 2 года назад, дополнительные нормы начинают действовать с этого года.С 2020 года запрещается выгул потенциально опасных собак без специального намордника. Полный список таких собак утверждён на законодательном уровне, который включает в себя питбульмастиф и джругие волко-собачьи гибриды. Также, российские кабмины утвердили перечень диких животных, которые запрещено держать дома (крокодилы, тигры, кобры и другие).



