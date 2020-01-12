ИА «Ореанда-Новости». Глава Минпросвещения сообщила об изменении структуры оплаты труда педагогов.

Глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, как планируется изменить отплату труда учителей. По словам министра просвещения, ведомство уже разрабатывает поправки в Трудовой кодекс.

Васильева сообщила в интервью «Российской газете», что политики пытаются изменить структуру оплаты труда педагогов. 70% фонда оплаты учительского труда должно уходить на оклады за одну ставку, однако регионы сами решают, каким образом начислять оклады. Поэтому часто учителя получают мало из-за того, что большая часть фонда определена на надбавки.

Кроме того, министр рассказала о новых изменениях, которые планируется ввести в законодательство. Они предусматривают закрепление для учителей правило «четырёх документов». В перечень войдут предметная рабочая программа, тематический план, электронный журнал и электронный дневник.