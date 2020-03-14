ИА «Ореанда-Новости» . Кабинет министров одобрил проект законодательного акта, который позволит устанавливать границы городов, располагающихся на земле лесного фонда недалеко от озера Байкал. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

Новый закон может создать юридические основания для формирования границ городов и сёл, которые образуются из территорий лесного фонда в центре российской экологической зоны Байкала. Законопроект значительно облегчит жизнь гражданам, проживающим на той территории.

Законопроект уже внесли в Госдуму для дальнейшего рассмотрения и принятия.