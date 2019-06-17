17.06.2019, 22:22
В России женщина 23 года прожила с хирургическим зажимом внутри
ИА «Ореанда-Новости». В Северной Осетии женщина 23 года жаловалась на боли в животе – оказалось, у неё внутри забыли хирургические зажимы.
Отмечается, что Езета Гобеева не раз обращалась к врачам, но ей назначали только обезболивающее. Однако однажды женщине всё же сделали рентген. На снимке врач увидел, что внутри у пациентки инородный предмет. Оказалось, что это хирургический зажим, который врачи забыли внутри в 1996 году после кесарева сечения.
Сейчас местный Минздрав проводит проверку, а Гобееву готовят к операции.
Отмечается, что Езета Гобеева не раз обращалась к врачам, но ей назначали только обезболивающее. Однако однажды женщине всё же сделали рентген. На снимке врач увидел, что внутри у пациентки инородный предмет. Оказалось, что это хирургический зажим, который врачи забыли внутри в 1996 году после кесарева сечения.
Сейчас местный Минздрав проводит проверку, а Гобееву готовят к операции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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