Отмечается, что Езета Гобеева не раз обращалась к врачам, но ей назначали только обезболивающее. Однако однажды женщине всё же сделали рентген. На снимке врач увидел, что внутри у пациентки инородный предмет. Оказалось, что это хирургический зажим, который врачи забыли внутри в 1996 году после кесарева сечения.Сейчас местный Минздрав проводит проверку, а Гобееву готовят к операции.