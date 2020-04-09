09.04.2020, 21:23
В России к концу апреля намерены развернуть почти 100 тысяч коек для пациентов с CОVID-19
ИА «Ореанда-Новости». К концу месяца в больницах страны будут готовы почти 100 тысяч коек для тех, кто заразился коронавирусом, пишет «Интерфакс».
Об этом рассказала глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, часть коек просто перепрофилировали – ранее их использовали для другой медпомощи.
Министр отметил, что надеется на то, что яркое солнце поможет уменьшить заболеваемость коронавирусом. Однако учёные из США пришли к выводу, что тёплая погода мало повлияет на распространение этого заболевания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии