ИА «Ореанда-Новости». К концу месяца в больницах страны будут готовы почти 100 тысяч коек для тех, кто заразился коронавирусом, пишет «Интерфакс».



Об этом рассказала глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, часть коек просто перепрофилировали – ранее их использовали для другой медпомощи.



Министр отметил, что надеется на то, что яркое солнце поможет уменьшить заболеваемость коронавирусом. Однако учёные из США пришли к выводу, что тёплая погода мало повлияет на распространение этого заболевания.