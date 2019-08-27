ИА «Ореанда-Новости». В начале будущего года в стране ликвидируют 75 полигонов с отходами, которые представляют опасность для людей и природы, пишет «Интерфакс».



Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что это будет сделано в рамках национального проекта «Экология».



Кобылкин отметил, что в Нижегородской области уберут три полигона. Один из них - так называемая чёрная дыра - особенно опасен, на подлете к нему умирают птицы. В этом месте долгое время сливали химотходы.



Министр подчеркнул, что расчищенные земли «подлежат экологическому восстановлению», хотя сделать это будет очень сложно.