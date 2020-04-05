ИА «Ореанда-Новости». Российские магазины могут обязать предоставлять бесплатные защитные маски покупателям. С просьбой принять дополнительные меры безопасности Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство РФ.

Председатель союза Павел Шапкин пояснил, что организация просит обеспечивать всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками. И перчатки, и макси должны будут раздаваться на входе.

Шапкин подчеркнул, что каждый потребитель имеет право на безопасность. Это одно из базовых международных признанных прав потребителей. Он также добавил, что данное правило должно сохраниться и после окончания эпидемии, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты покупателей.