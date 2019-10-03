ИА «Ореанда-Новости» Компания «Уралтрансмаш» сообщила о завершении модернизации самоходной пушки «Малка» и миномёта 2С4 «Тюльпан».

На 203-миллиметровой «Малке» были заменены коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

На 240-миллиметровом миномёте 2С4 «Тюльпан» были установлены новые системы связи, современные приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанция и вооружение.

2С7М «Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», которое было разработано в 1980-х годах. Специалисты называют её одной из наиболее мощных пушек в мире. Она предназначена для стрельбы осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Особенностью орудия является возможность применения бетонобойных и химических снарядов, а также ядерных боеприпасов.