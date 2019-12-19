19.12.2019, 20:36
В России могут быть изменены правила выборов президентов
ИА «Ореанда-Новости». В России могут быть изменены правила выборов президентов. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами.
По словам российского лидера, в Конституции может быть изменён пункт об ограничении сроков президентской власти. Он уточнил, что из статьи может быть убрано слово «подряд». То есть бывшему президенту, который был избран дважды, невозможно будет вернуться в Кремль.
Однако, Владимир Путин уточнил, что подобные изменения должны быть обсуждены с обществом. И ввод новшеств должен быть очень аккуратен. В других пунктах российский лидер не видит смысла кардинального изменения.
По словам российского лидера, в Конституции может быть изменён пункт об ограничении сроков президентской власти. Он уточнил, что из статьи может быть убрано слово «подряд». То есть бывшему президенту, который был избран дважды, невозможно будет вернуться в Кремль.
Однако, Владимир Путин уточнил, что подобные изменения должны быть обсуждены с обществом. И ввод новшеств должен быть очень аккуратен. В других пунктах российский лидер не видит смысла кардинального изменения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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