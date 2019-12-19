По словам российского лидера, в Конституции может быть изменён пункт об ограничении сроков президентской власти. Он уточнил, что из статьи может быть убрано слово «подряд».Однако, Владимир Путин уточнил, что подобные изменения должны быть обсуждены с обществом. И ввод новшеств должен быть очень аккуратен.