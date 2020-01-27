27.01.2020, 22:20
В России могут начать штрафовать за скрутку автопробега
ИА «Ореанда-Новости». В России могут начать штрафовать за скрутку автопробега. Подобное предложение будет рассмотрено депутатами Госдумы в феврале 2020 года.
Поправки подразумевают привлекать к административной ответственности любителей скручивать пробег в автомобилях. Таких нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей. Законодатели также будут рассматривать и уголовную ответственность за скрутку автопробега.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, подобный законопроект не получится реализовать в России по техническим причинам. Он предложил совершенствовать и распространять системы электронного ПТС, а также повышать прозрачность рынка поддержанных автомобилей.
Поправки подразумевают привлекать к административной ответственности любителей скручивать пробег в автомобилях. Таких нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей. Законодатели также будут рассматривать и уголовную ответственность за скрутку автопробега.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, подобный законопроект не получится реализовать в России по техническим причинам. Он предложил совершенствовать и распространять системы электронного ПТС, а также повышать прозрачность рынка поддержанных автомобилей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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