совершенствовать и распространять системы электронного ПТС, а также повышать прозрачность рынка поддержанных автомобилей.

. Подобное предложение будет рассмотрено депутатами Госдумы в феврале 2020 года.Поправки подразумевают привлекать к административной ответственности любителей скручивать пробег в автомобилях.Законодатели также будут рассматривать и уголовную ответственность за скрутку автопробега.Он предложил