06.01.2020, 16:24
В России могут подорожать продукты первой необходимости
ИА «Ореанда-Новости». В России в 2020 году могут подорожать продукты первой необходимости. Об этом сообщила директор РАНХиГСа Наталья Шагайда.
Рост цен связан с обеднение населения, так как россияне всё чаще покупают дешёвые продукты питания. В этот году может возрасти стоимость яиц, хлеба, овощей, выпечки и фруктов. Повышение цен напрямую связано с повышением спроса. Производители данных продуктов будут увеличивать количество производства, что приведёт к повышению их расходов в связи с приобретением различных дорогих добавок. По мнению Натальи Шагайда, стоимость хлебо-булочных изделий может увеличиться до 50 или 60 рублей.
Жители Ингушетии и Дагестана уже сейчас тратят на продукты около 50% от своего заработка. В дальнейшем уровень их расходов на продукты питания может возрасти на 10-15%.
Стоит отметить, что в 2019 году более 19 миллиона россиян живут за чертой бедности.
Рост цен связан с обеднение населения, так как россияне всё чаще покупают дешёвые продукты питания. В этот году может возрасти стоимость яиц, хлеба, овощей, выпечки и фруктов. Повышение цен напрямую связано с повышением спроса. Производители данных продуктов будут увеличивать количество производства, что приведёт к повышению их расходов в связи с приобретением различных дорогих добавок. По мнению Натальи Шагайда, стоимость хлебо-булочных изделий может увеличиться до 50 или 60 рублей.
Жители Ингушетии и Дагестана уже сейчас тратят на продукты около 50% от своего заработка. В дальнейшем уровень их расходов на продукты питания может возрасти на 10-15%.
Стоит отметить, что в 2019 году более 19 миллиона россиян живут за чертой бедности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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