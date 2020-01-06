Рост цен связан с обеднение населения, так как россияне всё чаще покупают дешёвые продукты питания.Повышение цен напрямую связано с повышением спроса. Производители данных продуктов будут увеличивать количество производства, что приведёт к повышению их расходов в связи с приобретением различных дорогих добавок.Жители Ингушетии и Дагестана уже сейчас тратят на продукты около 50% от своего заработка. В дальнейшем уровень их расходов на продукты питания может возрасти на 10-15%.