В России могут появиться частные судебные приставы

ИА «Ореанда-Новости». В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.



Такое новшество хотели ввести ещё 2014 году, разработали Законопроект, но документ не прошёл три чтения в Госдуме. Сегодня, 1 октября, в Торгово-промышленной палате рассматривался проект Федерального закона «О частных судебных исполнителях». В документе предполагается, что частные судебные приставы смогут ввести дела по задолженности юридических лиц, заработной плате, алиментам и социальным пособиям.



Однако, данный документ ещё не внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ.



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