Государственной думе необходимо пересмотреть статьи 193 и 210 УК РФ в отношении невозврата валютной выручки и организации преступной группировки.Владимир Путин предложил смягчить статью 192 УК РФ в части размера суммы, которая признаётся крупной или особо крупной.Также российский лидер предложил декриминализовать часть 1 статьи 193 УК РФ.Из статьи 210 УК РФ планируется убрать примечание об обвинении в участии или организации преступной группировки руководителя и работников предприятия.