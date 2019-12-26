26.12.2019, 21:31
В России могут смягчить две статьи УК РФ для бизнеса
ИА «Ореанда-Новости». В России могут смягчить две статьи Уголовного кодекса России для бизнеса, сообщает издательство «Национальная служба новостей». Государственной думе необходимо пересмотреть статьи 193 и 210 УК РФ в отношении невозврата валютной выручки и организации преступной группировки.
Владимир Путин предложил смягчить статью 192 УК РФ в части размера суммы, которая признаётся крупной или особо крупной. Планируется поднять денежный порог с 9 миллионов рублей до 100 миллионов рублей и с 45 миллионов до 150 миллионов рублей соответственно. Также российский лидер предложил декриминализовать часть 1 статьи 193 УК РФ.
Из статьи 210 УК РФ планируется убрать примечание об обвинении в участии или организации преступной группировки руководителя и работников предприятия. Следователям необходимо доказать личные виновные действия каждого подозреваемого вне зависимости от должности человека.
Владимир Путин предложил смягчить статью 192 УК РФ в части размера суммы, которая признаётся крупной или особо крупной. Планируется поднять денежный порог с 9 миллионов рублей до 100 миллионов рублей и с 45 миллионов до 150 миллионов рублей соответственно. Также российский лидер предложил декриминализовать часть 1 статьи 193 УК РФ.
Из статьи 210 УК РФ планируется убрать примечание об обвинении в участии или организации преступной группировки руководителя и работников предприятия. Следователям необходимо доказать личные виновные действия каждого подозреваемого вне зависимости от должности человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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