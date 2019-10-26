ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение МВД обосновать введение штрафа за превышение скорости на 10–20 км/час. В случае, если изменения будут одобрены, автомобилистам придется платить даже за незначительные превышения скорости. Подробный отчёт по этому вопросу должны подготовить и представить правительству уже в начале декабря, после чего будет принято окончательное решение. Могут измениться и меры наказания иностранных водителей, которые нарушают ПДД. Также премьер-министр страны обратил внимание, на принципы формирования дорожных фондов.

Стоит отметить, что до 2013 года в России действовал закон, согласно которому водители, нарушившие скоростной режим на 20 км/час, получали штраф.