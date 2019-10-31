31.10.2019, 15:34
В России могут ужесточить наказание за врачебную ошибку
ИА «Ореанда-Новости». В правительстве не исключают возможность ужесточения наказаний за врачебные ошибки.
Сегодня, 31 октября, состоялась встреча Президента России и представителей Калининградской области. Встречу транслировали на телеканале «Россия 24». По словам Владимира Путина, сейчас тоже следует наказание за некачественное исполнение обязанностей врачей. Но, по предложению Следственного комитета РФ, в правительстве будет рассматриваться вопрос об ужесточении наказаний.
Нарушения в области допуска врачебной ошибки в лечении и определении инвалидности, а также при сокрытии информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи будут наказываться по-другому. За это планируют ввести уголовную ответственность.
В свою очередь Владимир Путин указал, что главное - это не ужесточение наказания, а невозможность избежать его
Сегодня, 31 октября, состоялась встреча Президента России и представителей Калининградской области. Встречу транслировали на телеканале «Россия 24». По словам Владимира Путина, сейчас тоже следует наказание за некачественное исполнение обязанностей врачей. Но, по предложению Следственного комитета РФ, в правительстве будет рассматриваться вопрос об ужесточении наказаний.
Нарушения в области допуска врачебной ошибки в лечении и определении инвалидности, а также при сокрытии информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи будут наказываться по-другому. За это планируют ввести уголовную ответственность.
В свою очередь Владимир Путин указал, что главное - это не ужесточение наказания, а невозможность избежать его
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии