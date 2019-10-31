Сегодня, 31 октября, состоялась встреча Президента России и представителей Калининградской области. Встречу транслировали на телеканале «Россия 24». По словам Владимира Путина, сейчас тоже следует наказание за некачественное исполнение обязанностей врачей. Но, по предложению Следственного комитета РФ, вНарушения в областиЗа это планируют ввести уголовную ответственность.В свою очередь Владимир Путин указал, что главное - это не ужесточение наказания, а невозможность избежать его