ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Дмитрий Медведев получил правительству до 20 мая текущего года проработать вопрос об увеличении периода ухода за ребёнком до трёх лет, который учитывается в страховом стаже для назначения пенсий.

Информацию сообщили на сайте Кабинета Министров. Разрабатывать документ будут Министерство труда, Министерство финансов и Минэкономразвития. Это поручение дано по итогам обсуждения в Госдуме отчёта по работе правительства в прошлом году. До 20 мая ведомства должны предоставить предложения в правительство.