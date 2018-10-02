ИА «Ореанда-Новости». В России могут ввести ограничения на энергопотребление. Это значит, что появится социальный тариф – норма энергопотребления, в случае превышения этой нормы, тарифы резко возрастут. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Информация не подтверждена в правительстве.



Речь идёт о размораживании «пилотной» реформы. В 2014 году так и не вступил в силу документ, который вводит социальную норму на потребление. «Коммерсантъ» сообщает, что в этот раз документ одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, он и предложил заинтересованным ведомствам подготовить нормативные документы до середины января.

Схема расчёта тарифов, которая рассматривалась в кабинете министров, подразумевает, что социальную норму энергопотребления зафиксируют на отметке 300 кВт·​ч в месяц. Если месячное потребление электроэнергии укладывается в это значение, то оплачивается по базовому тарифу, а если нет – то по повышенному. В случае потребления в месяц 500 кВт·​ч, оплата происходит по «экономически обоснованному» тарифу.

Отличие «старого» документа о введении нормы от нового в том, что объем потребляемой электроэнергии фиксируется не на человека, а на «точку подключения». В правительстве считают, что в соцнорму уложится большинство домохозяйств.



При этом в кабинете министров обсуждают сокращение числа категорий потребителей, которых приравняют к населению. Например, возможна постепенная отмена льготных тарифов для жителей сельской местности, а также для квартир с электроплитами или электроотоплением.



В ФАС отметили, что подобный опыт социальной нормы используется в Крыму и успешно зарекомендовал себя. Замглавы ФАС Виталий Королев уверен, что такая практика не только стимулирует проводить меры по энергосбережению, но и сократит перекрестное субсидирование.



«Коммерсантъ» сообщает, что проекты документов должны представить на рассмотрение уже в январе будущего года.

В 2013 году социальную норму энергопотребления проверяли в семи пилотных регионах: установили норму от 50 до 190 кВт·​ч в месяц на человека, а с 2014 года норму предполагалось ввести по всей стране. Однако в январе того же года реформу отложили на два года. На этот раз новый вариант социальной нормы заметно мягче, чем в 2013 году.