Законопроект о расширении перечня налоговых социальных вычетов был внесён на рассмотрение в Госдуму России. Новшество планируется рассмотретьэтого года. Если Законопроект пройдёт 3 чтения, тоТо есть граждане, которые будут покупать абонементы в фитнес-клубы смогут за год вернуть часть стоимости оплаченных спортивных занятий в сумме не более 15600 рублей. Налоговый вычет сможет получить каждый резидент РФ, который официально трудоустроен. Для возмещения суммы необходимо будет обратитьсяПредполагается, что налоговый вычет