05.11.2019, 08:59
В России могут ввести налоговый вычет на фитнес
ИА «Ореанда-Новости». В России будет рассмотрен налоговый вычет на занятия фитнесом, сообщает издательство «Известия».
Законопроект о расширении перечня налоговых социальных вычетов был внесён на рассмотрение в Госдуму России. Новшество планируется рассмотреть в первом чтении в декабре этого года. Если Законопроект пройдёт 3 чтения, то с лета 2020 года россияне смогут получить налоговый вычет за занятия фитнесом.
То есть граждане, которые будут покупать абонементы в фитнес-клубы смогут за год вернуть часть стоимости оплаченных спортивных занятий в сумме не более 15600 рублей. Налоговый вычет сможет получить каждый резидент РФ, который официально трудоустроен. Для возмещения суммы необходимо будет обратиться в налоговые органы с заявлением, чеками на оплату и договоров.
Предполагается, что налоговый вычет не будет касаться разовых занятий фитнесом и покупкой спортивной одежды и обуви.
Законопроект о расширении перечня налоговых социальных вычетов был внесён на рассмотрение в Госдуму России. Новшество планируется рассмотреть в первом чтении в декабре этого года. Если Законопроект пройдёт 3 чтения, то с лета 2020 года россияне смогут получить налоговый вычет за занятия фитнесом.
То есть граждане, которые будут покупать абонементы в фитнес-клубы смогут за год вернуть часть стоимости оплаченных спортивных занятий в сумме не более 15600 рублей. Налоговый вычет сможет получить каждый резидент РФ, который официально трудоустроен. Для возмещения суммы необходимо будет обратиться в налоговые органы с заявлением, чеками на оплату и договоров.
Предполагается, что налоговый вычет не будет касаться разовых занятий фитнесом и покупкой спортивной одежды и обуви.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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