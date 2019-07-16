ИА «Ореанда-Новости». В правительстве РФ вынесли на рассмотрение вопрос о выходе на новый способ расчёта тарифа на вывоз отходов. По словам директора Российского экологического оператора (РЭО) Алексея Макрушина, плата должна взиматься с граждан по факту вывоза мусора.

На данный момент оплата производится согласно нормативам, установленные в каждом регионе страны. Он бывает двух видов – тариф с расчётом на человека или за квадратный метр жилья.

Вячеслав Духин – заместитель директора РЭО отметил, что нынешний тариф ведёт к возрастанию оплаты для многодетных семей и для жителей, которые живут одни в частном доме. В ведомстве предлагают взимать плату только на основании фактически произведенного человеком мусора.

В Госдуме вариант оплаты «по факту» назвали реализуемым, между тем ряд экспертов полагает, что пока говорить о влиянии подобной системы на размер платежек рано.