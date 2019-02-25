Свою инициативу Аманлиев планирует направить в профильный комитет Государственной думы, а также в Совет Федерации. Он предлагает внести соответствующую поправку в Гражданский кодекс страны, пишет RT.По мнению Аманлиева,Глава общественной организации отмечает, что, например, если человек потеряет ногу, то боль и страдания потом он будет испытывать всю жизнь, но компенсацию получит только один раз. Аманлиев отметил, что суд может взыскать единовременно около 200-300 тысяч рублей.При этом Аманлиев отметил, что действующую сегодня норму о единоразовой выплате за причинение морального вреда необходимо сохранить.. По мнению министра, сегодня в стране огромный разброс размеров компенсаций по одинаковым судебным прецедентам.Главная сложность, по мнению Коновалова, в установлении размера компенсации при причинении вреда здоровью или в случае смерти человека. Министр призвал разработать системный и единый подход. При этом он отметил, что эксперты говорят о сложности процедуры единообразия, так как речь идёт о жизни и здоровье человека, и каждый случай индивидуален. Однако Коновалов уверен, что судебную практику можно привести к одному знаменателю.