25.02.2019, 12:19
В России могут ввести пожизненные выплаты за моральный вред
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев выступил с предложением законодательно дать россиянам право на пожизненную компенсацию в случае причинения морального вреда из-за ущерба здоровью.
Свою инициативу Аманлиев планирует направить в профильный комитет Государственной думы, а также в Совет Федерации. Он предлагает внести соответствующую поправку в Гражданский кодекс страны, пишет RT.
По мнению Аманлиева, вред здоровью может привести к необратимым и неизлечимым последствиям, однако сегодня закон позволяет взыскивать только разовые компенсации за моральный вред.
Глава общественной организации отмечает, что, например, если человек потеряет ногу, то боль и страдания потом он будет испытывать всю жизнь, но компенсацию получит только один раз. Аманлиев отметил, что суд может взыскать единовременно около 200-300 тысяч рублей. Он напомнил, что сегодня по закону можно пожизненно взыскивать утраченный заработок, но нельзя всю жизнь требовать возмещение морального вреда.
При этом Аманлиев отметил, что действующую сегодня норму о единоразовой выплате за причинение морального вреда необходимо сохранить.
Ранее глава российского Минюста Александр Коновалов заявил, что в России нужно установить минимальный размер возмещения морального вреда. По мнению министра, сегодня в стране огромный разброс размеров компенсаций по одинаковым судебным прецедентам.
Главная сложность, по мнению Коновалова, в установлении размера компенсации при причинении вреда здоровью или в случае смерти человека. Министр призвал разработать системный и единый подход. При этом он отметил, что эксперты говорят о сложности процедуры единообразия, так как речь идёт о жизни и здоровье человека, и каждый случай индивидуален. Однако Коновалов уверен, что судебную практику можно привести к одному знаменателю.
Свою инициативу Аманлиев планирует направить в профильный комитет Государственной думы, а также в Совет Федерации. Он предлагает внести соответствующую поправку в Гражданский кодекс страны, пишет RT.
По мнению Аманлиева, вред здоровью может привести к необратимым и неизлечимым последствиям, однако сегодня закон позволяет взыскивать только разовые компенсации за моральный вред.
Глава общественной организации отмечает, что, например, если человек потеряет ногу, то боль и страдания потом он будет испытывать всю жизнь, но компенсацию получит только один раз. Аманлиев отметил, что суд может взыскать единовременно около 200-300 тысяч рублей. Он напомнил, что сегодня по закону можно пожизненно взыскивать утраченный заработок, но нельзя всю жизнь требовать возмещение морального вреда.
При этом Аманлиев отметил, что действующую сегодня норму о единоразовой выплате за причинение морального вреда необходимо сохранить.
Ранее глава российского Минюста Александр Коновалов заявил, что в России нужно установить минимальный размер возмещения морального вреда. По мнению министра, сегодня в стране огромный разброс размеров компенсаций по одинаковым судебным прецедентам.
Главная сложность, по мнению Коновалова, в установлении размера компенсации при причинении вреда здоровью или в случае смерти человека. Министр призвал разработать системный и единый подход. При этом он отметил, что эксперты говорят о сложности процедуры единообразия, так как речь идёт о жизни и здоровье человека, и каждый случай индивидуален. Однако Коновалов уверен, что судебную практику можно привести к одному знаменателю.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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