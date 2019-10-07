ИА «Ореанда-Новости». Глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов заявил, что вейпы в России могут запретить уже через 203 года, пишет РИА Новости.



Ранее стало известно, что в США от курения вейпов заболели неизвестной болезнью уже больше тысячи человек, 18 из них скончались. Некоторые штаты ввели полный запрет на курение через эти устройства.



Киселев-Романов отметил, что в России запрет – то отдалённая перспектива. Он добавил, что для запрета нужно собрать доказательную базу, которая подтвердит, что причиной смертей в США действительно были вейпы.