ИА «Ореанда-Новости» Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко сообщил, что может быть введён гибкий отпуск по уходу за ребёнком.

Особенность нововведения состоит в том, что общая сумма расходов на пособие остаётся неизменной. Например, если зарплата женщины составляла 40 тысяч рублей в месяц, по действующим нормам после рождения ребёнка она будет получать 16 тысяч рублей в месяц в течение 18 месяцев, и общая сумма выплат составит 288 тысяч. Если срок отпуска будет изменён, по новым правилам будет пересчитан и размер ежемесячного пособия. В приведённом примере, если женщина сократит срок до 12 месяцев, она будет получать уже 24 тысячи, если ограничится 9 месяцами – 32 тысячи рублей, и так далее. При увеличении срока отпуска выплаты, соответственно, будут, наоборот, уменьшаться.