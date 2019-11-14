14.11.2019, 21:46
В России может измениться принцип раздела имущества супругов при разводе
ИА «Ореанда-Новости». В России может измениться принцип раздела совместно нажитого имущества супругов при разводе, сообщает издательство «Росийская газета».
Законопроект с нововведениями был внесён на рассмотрению в Государственную думу России. Если документ примут, то изменения частично начнут действовать с 01.03.2019 года. О новшествах рассказал Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
В соответствии с изменениями, совместно нажитое имущество супругов будет приниматься как общий актив и пассив. Такой подход позволить судам разделить имущество за одно судебное разбирательство без разбиения на недвижимость, капитал и денежные средства.
Следующее новшество - имущество было переоформлено без соглашения другого супруга. Стоимость такого имущества будет вычитаться из оставшегося актива и причисляться тому, что не участвовал в сделке. Оставшаяся часть активов будет делиться напополам.
Также будут расписаны случаи признания брачного контракта недействительными.
Законопроект с нововведениями был внесён на рассмотрению в Государственную думу России. Если документ примут, то изменения частично начнут действовать с 01.03.2019 года. О новшествах рассказал Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
В соответствии с изменениями, совместно нажитое имущество супругов будет приниматься как общий актив и пассив. Такой подход позволить судам разделить имущество за одно судебное разбирательство без разбиения на недвижимость, капитал и денежные средства.
Следующее новшество - имущество было переоформлено без соглашения другого супруга. Стоимость такого имущества будет вычитаться из оставшегося актива и причисляться тому, что не участвовал в сделке. Оставшаяся часть активов будет делиться напополам.
Также будут расписаны случаи признания брачного контракта недействительными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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