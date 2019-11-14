







Законопроект с нововведениями был внесён на рассмотрению в Государственную думу России. Если документ примут, то изменения частично начнут действовать сгода. О новшествах рассказал Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.В соответствии с изменениями, совместно нажитое имущество супругов будет приниматься какТакой подход позволить судам разделить имущество за одно судебное разбирательство без разбиения на недвижимость, капитал и денежные средства.Следующее новшество -. Стоимость такого имущества будет вычитаться из оставшегося актива и причисляться тому, что не участвовал в сделке. Оставшаяся часть активов будет делиться напополам.Также будут расписаны