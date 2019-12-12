Реформа фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» была направлена в Совет по правам человека. Сегодня предложение было передано Владимиру Путину. Волонтёры предложили сделать норму изъятия ребёнка из семьи крайней.Подобная процедура поможет уменьшить социальное сиротство в России.или к бабушкам и дедушкам, способным воспитывать и обеспечивать несовершеннолетнего.