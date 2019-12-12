12.12.2019, 16:33
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
ИА «Ореанда-Новости». В российском законодательстве может появиться норма об изъятии родителя из семьи.
Реформа фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» была направлена в Совет по правам человека. Сегодня предложение было передано Владимиру Путину. Волонтёры предложили сделать норму изъятия ребёнка из семьи крайней. Они указали, что надо разработать методику по выселения из квартиры родителя, который представляет угрозу для несовершеннолетнего. Подобная процедура поможет уменьшить социальное сиротство в России.
Если родители в разводе, то волонтёры предлагают переселять ребёнка к другому родителю, который не будет представляет угрозы, или к бабушкам и дедушкам, способным воспитывать и обеспечивать несовершеннолетнего.
Реформа фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» была направлена в Совет по правам человека. Сегодня предложение было передано Владимиру Путину. Волонтёры предложили сделать норму изъятия ребёнка из семьи крайней. Они указали, что надо разработать методику по выселения из квартиры родителя, который представляет угрозу для несовершеннолетнего. Подобная процедура поможет уменьшить социальное сиротство в России.
Если родители в разводе, то волонтёры предлагают переселять ребёнка к другому родителю, который не будет представляет угрозы, или к бабушкам и дедушкам, способным воспитывать и обеспечивать несовершеннолетнего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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