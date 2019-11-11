11.11.2019, 10:37
В России может появиться новое ведомство
ИА «Ореанда-Новости» В России может появиться новое ведомство - Ростабак. Оно будет выполнять функции регулятора рынка табака. Об это говорится в материале газеты "Известия".
Предложение создать новое ведомство было сделано совместно 150 экспертами. По мнению специалистов, появление этого ведомства даст возможность качественнее решать проблемы. Ростабак может контролировать также сферу вейпов и электронных сигарет. Кроме того, ведомство может заняться законодательным регулированием табачной отрасли.
Также высказаны предложения о том, чтобы обеспечить преференциями российских производителей, что даст возможность создать новые рабочие места.
Предложение создать новое ведомство было сделано совместно 150 экспертами. По мнению специалистов, появление этого ведомства даст возможность качественнее решать проблемы. Ростабак может контролировать также сферу вейпов и электронных сигарет. Кроме того, ведомство может заняться законодательным регулированием табачной отрасли.
Также высказаны предложения о том, чтобы обеспечить преференциями российских производителей, что даст возможность создать новые рабочие места.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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