Предложение создать новое ведомство было сделано совместно 150 экспертами. По мнению специалистов, появление этого ведомства даст возможность качественнее решать проблемы. Ростабак может контролировать также сферу вейпов и электронных сигарет. Кроме того, ведомство может заняться законодательным регулированием табачной отрасли.Также высказаны предложения о том, чтобы обеспечить преференциями российских производителей, что даст возможность создать новые рабочие места.